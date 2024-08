Bester Spieler der Copa 2024: James Rodriguez

Foto: AFP/SID/CHARLY TRIBALLEAU

James Rodriguez ist zurück in Madrid: Der 33 Jahre alte Kolumbianer, der zwischen 2014 und 2020 insgesamt 125 Pflichtspiele (37 Tore) für Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid absolvierte, unterschrieb am Montag bei Rayo Vallecano. Dies teilte der Erstligist aus der spanischen Hauptstadt am Montag mit. Die Vertragslaufzeit des zuletzt vereinslosen Mittelfeldspielers soll Medienberichten zufolge bei einem Jahr liegen.

Erst Anfang August war James' Vertrag beim brasilianischen Erstligisten FC Sao Paulo aufgelöst worden. Wenige Wochen zuvor hatte er die kolumbianische Nationalmannschaft noch mit starken Leistungen als Kapitän bis ins Finale der Copa America geführt und war daraufhin zum besten Spieler des Turniers gewählt worden.

Von 2017 bis 2019 hatte James, der erstmals bei der WM 2014 in Brasilien als Torschützenkönig ins Rampenlicht getreten war, auch schon in Deutschland leihweise bei Rekordmeister Bayern München gespielt. Das Intermezzo brachte jedoch nicht den erhofften Erfolg und die Bayern verzichteten auf das Ziehen der Kaufoption. Stattdessen zog es ihn über England, Katar und Griechenland nach Brasilien - und nun zurück nach Europa.

© 2024 SID