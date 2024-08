Der deutsche Trainer Hansi Flick muss beim FC Barcelona monatelang auf Jungstar Marc Bernal verzichten. Der erst 17 Jahre alte Mittelfeldspieler zog sich beim Sieg gegen Rayo Vallecano am Dienstagabend (2:1) einen Kreuzbandriss im linken Knie zu. Auch der Außenmeniskus wurde bei einem Zusammenprall in der Nachspielzeit beschädigt.

Marc Bernal (r.) im Spiel gegen Rayo

Foto: AFP/SID/PIERRE-PHILIPPE MARCOU

"Es ist ein trauriger Sieg, weil Marc Bernal verletzt ist und es nicht so gut aussieht. In der Kabine ist niemand glücklich", hatte Flick schon unmittelbar nach der Begegnung gesagt. Untersuchungen am Mittwoch brachten dann die traurige Gewissheit.

Bernal hatte in allen drei bisherigen Ligaspielen in Barcas Startelf gestanden. Der Teenager werde "in den kommenden Tagen" operiert, teilte Barca mit.

