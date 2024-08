Mbappe und Real Madrid patzen erneut

Drittes Spiel, nächster Dämpfer: Real Madrid hat in La Liga einen echten Fehlstart hingelegt. Im Auswärtsspiel bei UD Las Palmas kam das Starensemble nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und hat nun schon vier Punkte Rückstand auf Tabellenführer FC Barcelona. Königstransfer Kylian Mbappe blieb erneut torlos und wartet weiterhin auf seinen ersten Treffer für den amtierenden spanischen Meister.

Alberto Moleiro (5.) besorgte früh die Führung für den Außenseiter. Real wirkte im ersten Durchgang zu behäbig und defensiv immer wieder anfällig. In der zweiten Hälfte erhöhte das Team von Trainer Carlo Ancelotti den Druck und kam per Handelfmeter von Vinicius Junior zum Ausgleich (69.). In der Folge drängte Madrid auf den Sieg - Mbappe vergab in der Schlussphase die große Chance auf den Siegtreffer (85.).

