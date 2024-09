Dank der Coolness von Vinicius Junior und Kylian Mbappe hat Champions-League-Sieger Real Madrid die Generalprobe vor dem Königsklassen-Duell mit dem VfB Stuttgart bestanden. Mit je einem Elfmetertor führten die beiden Superstars die Königlichen am fünften Spieltag von La Liga zu einem 2:0 (0:0) bei Real Sociedad. Madrid bleibt damit ungeschlagen und erster Verfolger von Rivale FC Barcelona.

Jubel bei Real und Kylian Mbappe

Foto: AFP/SID/ANDER GILLENEA

Es dauerte allerdings etwas, bis Real erstmals jubeln durfte. Vinicius Junior (58.) sorgte in der zweiten Hälfte per Handelfmeter für die Führung, Mbappe (75.) erhöhte per Foulelfmeter zum 2:0-Endstand. Madrid bleibt damit vorerst mit einem Punkt Rückstand auf Barca auf Rang zwei, das Team von Trainer Hansi Flick könnte aber am Sonntag (16.15 Uhr/DAZN) beim Champions-League-Teilnehmer FC Girona den Abstand wieder vergrößern.

Dabei hatten die Madrilenen in einer unterhaltsamen ersten Hälfte gleich zweimal großes Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Zunächst scheiterte Luka Sucic (25.) mit einem wuchtigen Schuss den linken Pfosten, dann verhinderte die Latte einen Treffer von Sheraldo Becker, ehemaliger Stürmer von Union Berlin.

Nach dem Sieg in der Liga erwartet Madrid den VfB Stuttgart am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) zum Auftakt der neuen Champions-League-Saison im Santiago Bernabeu.

© 2024 SID