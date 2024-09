Der FC Barcelona marschiert unter dem ehemaligen deutschen Fußball-Bundestrainer Hansi Flick weiter durch die spanische Primera Division. Barca gewann auch sein fünftes Saisonspiel beim kleinen Nachbarn FC Girona 4:1 (2:0) und festigte mit 15 Punkten und beeindruckenden 17:4 Toren Platz eins. Einziger Wermutstropfen: Linksaußen Ferran Torres sah nach hartem Foul die Rote Karte (86.).

Doppelpack für Barca: Lamine Yamal

Beim Überraschungsdritten der Vorsaison knüpfte das Flick-Team nahtlos an die 7:0-Gala gegen Real Valladolid vor der Länderspielpause an. Youngster Lamine Yamal (30./37.) sorgte mit einem Doppelpack für die Pausenführung. In der zweiten Halbzeit traf der Ex-Leipziger Dani Olmo (47.) in seinem dritten Spiel zum dritten Mal, Pedri (64.) ließ Tor Nummer vier folgen. Champions-League-Teilnehmer Girona kam durch Routinier Cristhian Stuani (80.) nur noch zum 1:4.

