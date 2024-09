Real siegt weiter

Foto: AFP/SID/Thomas COEX

Real Madrid hat in Spaniens La Liga einen Pflichtsieg im eigenen Stadion eingefahren und bleibt damit dem großen Rivalen FC Barcelona auf den Fersen. Gegen den Aufsteiger Espanyol Barcelona gelang am Samstagabend ein 4:1 (0:0), vier Tage nach dem mühevollen Sieg gegen den VfB Stuttgart (3:1) in der Champions League tat sich Real aber zunächst erneut schwer.

Bis zur Halbzeit waren die Königlichen nicht zwingend genug, nach der Pause schien dann gar eine Blamage möglich: Torhüter Thibaut Courtois lenkte eine Hereingabe unglücklich ins eigene Tor (54.), der Außenseiter führte. Nur vier Minuten später glich Dani Carvajal allerdings aus, dann wurde Vinicius Jr. zum entscheidenden Mann. Der kurz nach dem Rückstand eingewechselte Brasilianer bereitete zunächst die Führung durch Rodrygo (75.) sehenswert vor, dann traf er selbst (78.). Für den Endstand sorgte Kylian Mbappe per Foulelfmeter (90.).

Titelverteidiger Real (14 Punkte) rückte damit vorerst bis auf einen Zähler an den FC Barcelona heran, der Spitzenreiter um Trainer Hansi Flick kann am Sonntag im Spiel beim FC Villarreal (18.30 Uhr/DAZN) den alten Abstand wieder herstellen: Bislang hat Barca jedes seiner fünf Spiele gewonnen.

© 2024 SID