Der deutsche Fußball-Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen - die neue Nr. 1 nach dem Abschied von Manuel Neuer im DFB-Team - ist nach seinem Patellasehnenriss im rechten Knie erfolgreich operiert worden. Das teilte sein Klub FC Barcelona am Montagnachmittag mit. Dabei machten die Katalanen keine weiteren Angaben zu seiner Ausfallzeit, ter Stegen dürfte aber wohl den Rest der Saison verpassen.

Ter Stegen erfolgreich operiert

Foto: AFP/SID/JOSE JORDAN

Ter Stegen hatte sich die Verletzung am Sonntag während des Spiels beim FC Villarreal (5:1) zugezogen. Der 32-Jährige fing eine Flanke ab und kam danach unglücklich mit dem rechten Bein auf, der Keeper blieb schreiend am Boden liegen, ehe die Teamärzte herbeieilten. Ter Stegen musste anschließend mit einer Trage vom Platz und ins Krankenhaus gebracht werden. "Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Ich bin traurig", sagte Barca-Coach Hansi Flick nach der Partie.

Ter Stegen war nach dem Rücktritt von Ex-Weltmeister Manuel Neuer (38/Bayern München) gerade erst zur Nummer eins bei Bundestrainer Julian Nagelsmann (37) aufgestiegen. Nach einer Operation an der Patellasehne verpasste ter Stegen schon die EM 2021.

