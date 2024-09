Traf nach 54 Sekunden: Lucas Vazquez

Real Madrid hat sich in Spaniens La Liga vor dem Stadtderby mit Atletico wenig souverän präsentiert. Dem Champions-League-Sieger gelang zwar durch ein 3:2 (2:0) gegen Deportivo Alaves der fünfte Pflichtspielsieg in Serie, doch der Tabellenzweite zeigte sich am Spielende anfällig.

Nur 54 Sekunden dauerte es, bis Kapitän Lucas Vazquez den Meister in Führung brachte. Kylian Mbappe legte nach (40.) - und traf im fünften Spiel Serie. Für die Mannschaft um Abwehrchef und Nationalspieler Antonio Rüdiger sorgte Rodrygo (48.) für eine vermeintlich komfortable Führung, die jedoch nochmal in Gefahr geriet: Nach einem Doppelschlag von Carlos Benavidez (85.) und Kike Garcia (86.) mussten die Königlichen doch noch zittern.

Am Sonntag (21.00 Uhr/DAZN) kommt es beim Rivalen Atletico Madrid zum Stadtderby. Beide Mannschaften haben im bisherigen Saisonverlauf noch keine Niederlage kassiert.

