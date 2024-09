Fällt verletzt aus: Kylian Mbappe

Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire/IMAGO/ZUMA Press Wire/SID/IMAGO/Guillermo Martinez

Champions-League-Rekordsieger Real Madrid muss zunächst ohne Superstar Kylian Mbappe auskommen. Der französische Ausnahmekönner erlitt nach Angaben der Königlichen im Ligaspiel am Dienstagabend gegen Deportivo Alaves (3:2) eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel. Zur Ausfallzeit machten die Madrilenen keine Angaben, spanische Medien gehen von einer Pause von rund drei Wochen aus.

Damit steht zumindest ein kleines Fragezeichen hinter Mbappes Einsatz in der Königsklasse in der Partie gegen Borussia Dortmund (22. Oktober). Vier Tage später wartet auf Real zudem der Clasico in der Liga gegen den FC Barcelona. Sicher fehlen wird der 25-Jährige im Derby gegen Atletico Madrid am Sonntag.

Gegen Alaves hatte Mbappe zum zwischenzeitlichen 2:0 getroffen, in der 80. Minute bat der Starstürmer um seine Auswechslung. Real-Trainer Carlo Ancelotti hatte im Anschluss zunächst betont, dass es bei Mbappe "nichts Ernstes" zu sein scheine.

© 2024 SID