Der FC Barcelona hat übereinstimmenden Medienberichten zufolge einen Vertreter für den schwer verletzten Fußball-Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen gefunden. Demnach haben die Katalanen den langjährigen polnischen Nationaltorwart Wojciech Szczesny (34) davon überzeugt, wenige Wochen nachdem er sein Karriereende verkündet hatte, wieder ins Tor zurückzukehren. Der international sehr erfahrene Szczesny sei mit dem Klub von Trainer Hansi Flick über einen Einjahresvertrag einig.

Ende August hatte Szczesny seinen Vertrag beim italienischen Rekordmeister Juventus aufgelöst und seinen Rücktritt erklärt, um sich mehr seiner Familie zu widmen. "Mein Körper fühlt sich noch bereit für Herausforderungen", hatte er seinerzeit jedoch bereits erklärt, nur das "Herz nicht mehr". Das hat sich nun offenbar geändert, am Donnerstag soll der obligatorische Medizincheck stattfinden.

Für Juve und die AS Rom absolvierte Szczesny insgesamt 272 Spiele in der italienischen Serie A. Zudem bringt der 84-malige Nationalspieler, der auch noch bei der EM in Deutschland im Sommer das Tor der polnischen Nationalmannschaft hütete, die Erfahrung aus 68 Auftritten in der Champions League und 132 Premier-League-Spielen für den FC Arsenal mit. In der spanischen Liga war er hingegen bisher noch nie aktiv.

Ter Stegen, erst vor wenigen Wochen von Bundestrainer Julian Nagelsmann zu Deutschlands neuer Nummer eins befördert, hatte sich am Sonntagabend beim 5:1 des spanischen Tabellenführers beim FC Villarreal einen Patellasehnenriss im rechten Knie zugezogen. Er wurde bereits operiert und fällt monatelang aus. Zunächst war ter Stegen von Ersatzkeeper Inaki Pena vertreten worden.

