Nette Geste von Hansi Flick: Der Trainer des FC Barcelona hat zu Beginn seiner Pressekonferenz am Freitag einem Journalisten Hustenbonbons geschenkt. Geschmacksrichtung: Honig und Melone.

Der Hintergrund dieser ungewöhnlichen Aktion: Xavi Lemus, Reporter des lokalen Radio- und TV-Senders Esports3, hatte dem hustenden Flick drei Tage zuvor bei einer PK mit einem Bonbon aus der Patsche geholfen. Dafür zeigte sich der ehemalige Bundes- und Bayern-Trainer jetzt erkenntlich. Zu dem kleinen Geschenk bekam der Journalist einen Handschlag und ein Lächeln von Flick.

Etwas zugeknöpfter zeigte sich der Coach bei der Frage nach der möglichen Verpflichtung des ehemaligen polnischen Nationaltorhüters Wojciech Szczesny als Ersatz für den verletzten Marc-Andre ter Stegen. "Wir müssen abwarten", meinte Flick. Es sei durchaus möglich, dass ter Stegens Vertreter Inaki Pena "die ganze Saison über Stammtorwart sein" werde, "warum nicht. Er arbeitet sehr gut. Das ist gut, er baut sein Selbstvertrauen Spiel für Spiel weiter auf."

In der Liga läuft es für Flick und Barca perfekt: Mit einem weiteren Sieg am Samstag (21.00 Uhr/DAZN) bei CA Osasuna kann er den Klub-Startrekord von acht Erfolgen in acht Partien von Tata Martino aus der Saison 2013/14 einstellen. Damals verpasste Barca jedoch die angestrebte Meisterschaft, und Martino musste zurücktreten.

