Trainer Hansi Flick hat zum ersten Mal mit dem FC Barcelona in der spanischen Fußball-Liga verloren. Nach zuvor sieben Siegen hintereinander unterlag Barca bei CA Osasuna überraschend 2:4 (0:2). Die Katalanen verpassten somit ihren eigenen Vereinsrekord aus der Saison 2013/14, als sie mit Trainer Gerardo Martino acht Siege in Folge zum Ligastart geholt hatten.

Erste Pleite in der Liga: Barca-Trainer Hansi Flick

Foto: AFP/SID/CESAR MANSO

Vor der Pause drehte bei Osasuna die Bayern-Leihgabe Bryan Zaragoza auf: Er legte den Treffer des Ex-Paulianers Ante Budimir auf (18.) und traf selbst (28.). Nach dem Anschlusstreffer durch Pau Victor (53.) bezwang Budimir erneut Inaki Pena, der den verletzten Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen vertritt, diesmal per Foulelfmeter (72.). Nach dem vierten CA-Tor durch Abel Bretones (85.) sorgte Supertalent Lamine Yamal in Pamplona mit seinem vierten Saisontor in der Liga für den Endstand.

Medienberichten zufolge will Barca auf der Torhüterposition noch den ehemaligen polnischen Nationaltorwart Wojciech Szczesny verpflichten. Der 34-Jährige hatte eigentlich vor wenigen Wochen sein Karriereende verkündet. Ter Stegen fällt wegen seiner schweren Knieverletzung voraussichtlich die gesamte Saison aus.

Flick führt mit den Katalanen zwar weiterhin souverän die Tabelle an, musste aber seine zweite Pflichtspiel-Niederlage einstecken: Am ersten Spieltag der Champions League hatte Barcelona bei der AS Monaco verloren (1:2) und steht deshalb am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) gegen Young Boys Bern in der Königsklasse bereits unter Druck.

