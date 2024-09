Muss vorerst pausieren: Thibaut Courtois

Foto: AFP/SID/OSCAR DEL POZO

Champions-League-Sieger Real Madrid muss vorerst auf seinen Torhüter Thibaut Courtois verzichten. Der spanische Rekordmeister teilte am Montag mit, dass der belgische Nationalspieler wegen einer Adduktorenverletzung im linken Bein ausfallen werde. Medien spekulieren von einer Zwangspause von "zwei bis drei Wochen", Courtois könnte somit das Duell mit Borussia Dortmund in der Königsklasse am 22. Oktober in Madrid verpassen.

Der 32-Jährige hatte die Verletzung offenbar im Madrid-Derby bei Atletico (1:1) am Sonntag erlitten. In seiner Abwesenheit wird Ersatzkeeper Andrij Lunin das Tor hüten.

