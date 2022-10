Wie geht es dem ehemaligen Torschützenkönig der ADMIRAL 2. Liga - Fabian Schubert? Der 28-jährige Eisekappeler erlitt am 4. September im Spiel für seinen aktuellen Klub FC St. Gallen beim 2:1-Heimsieg über die Young Boys Bern in der Schweizer Super League nach überhartem Einsteigen von Gegenspieler Ulisses Garcia in de 22. Spielminute einen Schien- und Wadenbeinbruch - Ligaportal berichtete. Garcia attackierte den 1,94 Meter großen Mittelstürmer, der im vergangenen Sommer vom damaligen Zweitliga-Meister FC Blau-Weiß Linz in die Schweiz wechselte, beim Torabschluss.

"Er ist im Gleichgewicht"

Die Bilder rufen auch einen Monat danach noch Schauern hervor. Der großgewachsene Goalgetter, der sich zuvor in prächtiger Form sowie Torlaune präsentierte (4 Tore in 8 Pflichtpartien) und vom Linzer Hagmayr Sportmanagement betreut wird, wurde mit der Trage vom Feld gebracht, lag hernach drei Wochen im Spital.

Sein Coach Peter Zeidler (der 60-jährige Deutsche war früher auch Trainer beim FC Red Bull Salzburg und FC Liefering) wird im Schweizer "Blick" aktuell wie folgt zitiert: "Er ist im Gleichgewicht, war heute zum ersten Mal wieder bei uns zum Mittagessen. Er sieht sehr viel besser aus, hat zwei Kilo zugenommen, wir sind optimistisch fürs neue Jahr."

Wie lange Schubert ausfallen wird und ob der Kärntner in dieser Saison noch zum Einsatz kommt, sei nachwievor offen. Sein Vertrag beim FC St. Gallen ist bis Juni 2023 datiert. Doch FCSG-Präsident Matthias Hüppi stellt im "Blick" klar: "Wir werden Fabian nicht hängen lassen."

St. Gallen stärkt Langzeitverletzten wiederholt Rücken

Der Klub hat in der Vergangenheit bereits bewiesen, dass man verletzten Spielern den Rücken stärkt. Beispiel Alain Wiss. Der 32-jährige erlitt vor drei Jahren und bevor der Schweizer zum SCR Altach wechselte, in der Wintervorbereitung in einem Testspiel einen Kreuzbandriss, um noch am selben Tag ein SMS von Hüppi zu erhalten. Wiss: "Er hat mir geschrieben, dass er mir gute Besserung wünscht und dass ich mir keine Sorgen machen müsse. Dass wir bald zusammensitzen werden." Kurz darauf wurde Wiss' Vertrag für die Zeit seiner Reha verlängert. Der Routinier: "Das ist alles andere als selbstverständlich, zumal ich zu jenem Zeitpunkt eher auf dem Abstellgleis stand und kein Stammspieler war."

Doch Fabian Schubert ist demgegenüber Stammspieler und für Coach Peter Zeidler ein Faktor im offensiven Mittelfeld war im offensiven Mittelfeld gesetzt. Der FC St. Gallen plant mit dem Torjäger-Routinier weiter.

Fotocredit: IMAGO/Pius Koller