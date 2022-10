Nicht Jens Keller wird Nachfolger des vor drei Wochen beim FC Zürich entlassenen, ehemaligen ÖFB-Teamchefs Franco Foda - siehe Sonntags-Beitrag - sondern Bo Henriksen. Der 47-jährige Däne leitete bereits am Montagnachmittag sein erstes Training beim Schweizer Meister, der sich in der Schweizer Super League nach 10 Spieltagen auf dem letzten = 10. Rang wiederfindet und noch sieglos ist. Henriksen, der bis Ende Juli beim dänischen Erstligisten FC Midtjylland - in der Europa League im Herbst Gegner vom österreichischen Vizemeister SK Sturm Graz - tätig war, unterschrieb eine Kontrakt bis Sommer 2024.

Auch Peter Stöger unter Kandidaten

Unter den Trainer-Kandidaten als Foda-Nachfolger wurde in den vergangenen Tagen auch der Österreicher Peter Stöger gehandelt.

Die letzten drei Spiele stand Genesio Colatrella als Interimstrainer an der Seitenlinie des 13-maligen Schweizer Meisters. Coatrella, eigentlich U21-Coach des FCZ, schaffte jedoch auch nicht den Turnaround beim Schlusslicht. 2 Remis gegen die Kantonsrivalen GC und Winterthur, dazu in der Europa Conference League eine 1:5-Pleite gegen PSV Eindhoven stehen zu Buche.

Im Vorjahr führte André Breitenreiter, seit Sommer beim deutschen Bundesligisten TSG Hoffenheim, den Traditionsklub zum 13. Schweizer Meistertitel. Nachfolger Franco Foda wurde nach nur 83 Tagen und einer Misserfolg-Serie am 21. September wieder entlassen.

