Serie A: Sampdoria - Juventus 1:2 | DAZN Highlights [Video]

Donnerstag, 19. Dezember 2019

Juventus Turin konnte am 17. Spieltag der Serie A im Meisterkampf vorlegen. In Genua bei Sampdoria ging die "alte Dame" nach 19 Minuten durch einen Volley-Kracher von Paulo Dybala in Führung. Die Gastgeber blieben aber lästig und konnten in Minute 35 durch einen Treffer von Gianluca Caprari ausgleichen. Den Siegestreffer für Juve erzielte Cristiano Ronaldo noch vor der Pause. Der Portugiese (45.) stieg in den fünften Stock und köpfte eine Sandro-Flanke unhaltbar ins lage Eck zum 1:2-Endstand.

Was für ein Luftstand von CR7

