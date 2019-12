Supercoppa: Juventus - Lazio Rom 1:3 | DAZN Highlights [Video]

Details Montag, 23. Dezember 2019 09:46

Zum fünften Mal holte sich Lazio Rom den italienischen Supercoppa! Wie schon in der Liga besiegten die Römer den amtierenden Meister Juventus Turin auch im Supercup-Finale in Saudi Arabien. Nach 16 Minuten traf Luis Alberto zum 0:1 für Lazio. Kurz vor der Pause staubte Paulo Dybala zum 1:1-Ausgleich ab. Senad Lulic (73.) traf in einem ausgeglicheneren zweiten Durchgang zur erneuten Führung der Römer, Danilo Cataldi (90.+4) verwandelte in der Nachspielzeit einen Freistoß zum Endstand.

Lazio gewinnt den Supercoppa

Serie A Liveticker

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten