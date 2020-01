Balotelli erneut rassistisch beleidigt

Details Sonntag, 05. Januar 2020 16:10

Der ehemalige italienische Nationalstürmer Mario Balotelli ist erneut Opfer rassistischer Beleidigungen geworden. Der 29-Jährige wies den Schiedsrichter am Sonntag beim Serie-A-Spiel zwischen seinem Klub Brescia Calcio und Lazio Rom (1:2) nach gut einer halben Stunde auf die Schmähungen aus dem Gästeblock hin, das Spiel wurde zwischenzeitlich unterbrochen. Jetzt Fußballreise buchen!

Erzielte das erste Serie-A-Tor 2020: Mario Balotelli

In der 18. Minute hatte das "Enfant terrible" die Norditaliener in Führung geschossen, Lazio drehte das Spiel durch einen Doppelpack des Ex-Dortmunders Ciro Immobile (42./Foulelfmeter, 90.+1) und stellte mit dem neunten Ligasieg in Folge den Vereinsrekord aus der Saison 1998/99 ein.

Balotelli ist in seiner Karriere häufig Opfer von rassistischen Tiraden geworden, zuletzt im November beim Gastspiel bei Hellas Verona.

SID

