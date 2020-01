Serie A: Juventus - Cagliari 4:0 | DAZN Highlights [Video]

Details Dienstag, 07. Januar 2020 09:39

Juventus Turin wollte im Fernduell mit Inter Mailand wieder vorlegen und die Tabellenspitze vorübergehend übernehmen. Gegen eher ängstlich wirkende Gäste aus Sardinien gelang dieses Vorhaben auch problemos. In den ersten 45 Minuten hielt Cagliari allerdings die Null. In Minute 49 nutzte Cristiano Ronaldo einen missglückten Rückpass und stellte auf 1:0. In der 67. Spielminute wurde Paulo Dybala im Strafraum von den Beinen geholt und CR7 verwandelte den Elfmeter zum 2:0. Der eingewechselte Gonzalo Higuain durfte in der 81. Minute zum 3:0 treffen, ehe Ronaldo nur 60 Sekunden später seinen Dreierpack perfekt machen konnte.

Neues Jahr, neue Frisur, erster Dreierpack in der Serie A

