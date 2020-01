Serie A: SSC Neapel - Inter Mailand 1:3 | DAZN Highlights [Video]

Details Dienstag, 07. Januar 2020 10:09

Der erste große Schlager im neuen Jahr ging in Neapel über die Bühne und der Tabellenführer aus Mailand wurde auch herzlich zum Toreschießen eingeladen. Romelu Lukaku ging in Minute 14 auf und davon und traf zum 0:1. In der 33. Minute legte der belgische Mittelstürmer nach und erhöhte auf 0:2. Noch vor der Pause fand Napoli eine Antwort. Arkadiusz Milik verkürzte nach 39 Minuten auf 1:2. Lautaro Martinez (62.) nutzte einen weiteren Fehler der Napoli-Hintermannschaft und stellte den 1:3-Endstand her. Inter Mailand ist wieder Tabellenführer.

Lukaku-Doppelpack zum Sieg

