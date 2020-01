Serie A: Inter Mailand - Atalanta 1:1 | DAZN Highlights [Video]

Details Sonntag, 12. Januar 2020 09:31

Der Tabellenführer Inter Mailand traf auf den Fünften der Serie A - Atalanta Bergamo. Doch die Gastgeber legten furios los. Bereits nach wenigen Sekunden setzte Romelu Lukaku den Ball an den Pfosten. In der 4. Spielminute traf Lautaro Martinez dann schon zum 1:0. So sollte es auch in die Kabinen gehen. Die Gäste erhöhten nach der Pause die Intensität und Inter war lange Zeit zu passiv. So konnte Robin Gosens in der 75. Minuten zum 1:1-Ausgleich treffen. Atalanta hatte in der 88. Minute noch den Siegtreffer am Elferpunkt liegen, doch Inter-Keeper Samir Handanovic hielt den Penalty von Luis Muriel und den Punkt für Inter fest.

Handanovic hält den Elfer von Muriel

