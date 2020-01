Serie A: Cagliari Calcio - AC Milan 0:2 | DAZN Highlights [Video]

Details Sonntag, 12. Januar 2020 09:45

Zlatan Ibrahimovic stand erstmals in der Startelf beim AC Milan und die Gäste fanden gut ins Spiel. Die Mailänder hatten im ersten Durchgang einige gute Möglichkeiten, doch es ging torlos in die Kabinen. Nur kurz nach Wiederanpfiff traf dann Rafael Leao (46.) zum 0:1 für Milan. Nach etwas mehr als einer Stunde kam dann der große Auftritt des Zlatan Ibrahimovic. Der Schwede übernahm eine Hereingabe von Theo Hernandez direkt und traf ins lange Eck zum 0:2 (64.). Einige Minuten später jubelte Ibrahimovic über seinen zweiten Treffer, der allerdings aberkannt wurde. Milan fügte Cagliari damit die vierte Niederlage in Folge zu.

Zlatan Ibrahimovic: Erster Startelf-Einsatz, erstes Tor

