Serie A: Lazio Rom - Sampdoria Genua 5:1 | DAZN Highlights [Video]

Details Sonntag, 19. Januar 2020 09:19

Lazio Rom bleibt weiter am Spitzenduo Inter und Juve dran. Die Gäste von Sampdoria Genua waren von Beginn an unterlegen. Felipe Caicedo staubte bereits nach sieben Minuten zur Führung für Lazio ab. Ein Doppelschlag von Ciro Immobile (17. EM, 20.) sorgte früh für die Entscheidung. In Minute 54 erhöhte Bastos schon auf 4:0. Immobile fixierte in der 64. Minute seinen Dreierpack per Elfmeter zum 5:0. Sampdoria gelang durch Karol Linetty (70.) nur noch der Ehrentreffer.

Immobile führt die Torjägerliste Europas an

