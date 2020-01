Rebic erneut Matchwinner für Milan

Details Freitag, 24. Januar 2020 22:55

Der ehemalige Frankfurter Ante Rebic blüht an der Seite von Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic in der italienischen Fußball-Liga immer mehr auf. Der 26-jährige Kroate schoss beim 1:0 (0:0)-Erfolg des AC Mailand beim Tabellenvorletzten Brescia Calcio das goldene Tor. Rebic wurde in der 58. Minute eingewechselt und sorgte 13 Minuten später für die Entscheidung zugunsten der Rossoneri, bei denen Ibrahimovic durchspielte. Jetzt Fußballreise buchen!

Ante Rebic erzielt den Siegtreffer für die Rossoneri

Das Team von Trainer Stefano Pioli feierte damit erstmals in dieser Spielzeit drei Siege in Serie und klettert vor den weiteren Partien des 21. Spieltags seit langer Zeit wieder in die Europa-League-Ränge. Erst in der Vorwoche hatte Rebic seine ersten beiden Saisontreffer in der Serie A erzielt und Milan ebenfalls als Joker zu einem 3:2-Sieg gegen Udinese Calcio geführt.

