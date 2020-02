Ex-Leipziger Demme trifft für Neapel

Details Montag, 03. Februar 2020 23:15

Der ehemalige Leipziger Bundesligaprofi Diego Demme hat den italienischen Fußball-Spitzenklub SSC Neapel vor einem Rückschlag bewahrt. Beim 4:2 (2:1) bei Sampdoria Genua erzielte Demme (83.) in seinem dritten Ligaspiel für Neapel in der Schlussphase den Siegtreffer. In der Nachspielzeit sah der 28-Jährige zudem die Gelbe Karte (90.+3), Dries Mertens (90.+8) traf zum 4:2 für den Favoriten, der in der Tabelle nur Rang zehn belegt. Jetzt Fußballreise buchen!

Diego Demme trifft gegen Sampdoria für seinen neuen Klub

Demme war Mitte Januar von RB Leipzig nach Neapel gewechselt. Damit erfüllte sich der Deutsch-Italiener einen Lebenstraum - er schwärmt bereits seit langer Zeit von der italienischen Liga und trainiert nun unter seinem Vorbild Gennaro Gattuso.

SID

