Serie A: Hellas Verona - Juventus 2:1 | DAZN Highlights [Video]

Der Tabellenführer aus Turin hat gepatzt. In Verona unterlagen Ronaldo & Co. mit 1:2 und müssen nun wieder um die Tabellenführung bangen. Nach torlosen ersten 45 Minuten war Cristiano Ronaldo in der 65. Minute nicht zu halten und brachte Juventus mit 0:1 in Front. Doch die Gastgeber ließen sich davon nicht beeindrucken und konnten durch Fabio Borini (76.) zum 1:1 ausgleichen. Kurz vor dem Ende bekam Hellas Verona einen Handelfmeter zugesprichen, den Giampaolo Pazzini (86.) zum 2:1-Sieg verwandeln konnte.

Die Gastgeber jubeln über den Heimsieg

