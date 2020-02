Maldini: "Rangnick hat nicht das richtige Profil für Milan"

Details Donnerstag, 13. Februar 2020 11:15

Der Technische Direktor Paolo Maldini hat eine Verpflichtung von Ralf Rangnick als Trainer beim italienischen Fußball-Erstligisten AC Mailand ausgeschlossen. "Bei allem Respekt glaube ich, dass Rangnick nicht das richtige Profil für Milan hat", sagte Maldini der Gazzetta dello Sport. Zuletzt war Rangnick mehrmals als Ersatz für den in der Kritik stehenden Milan-Coach Stefano Pioli gehandelt worden. Jetzt Fußballreise buchen!

Paola Maldini sieht Rangnick nicht als Milan-Trainer

Rangnick ist nach seinem Abschied bei RB Leipzig derzeit als "Head of Sport and Development Soccer" bei Red Bull. Der AC Mailand ist nach einer bislang enttäuschenden Saison nur Tabellenzehnter in der Serie A.

SID

