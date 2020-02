Videobeweis: Italien möchte Challenge-System testen

Details Donnerstag, 13. Februar 2020 20:05

Der italienische Fußball-Verband (FIGC) hat sich bei der FIFA für eine Reform des Videobeweises stark gemacht. Die FIGC sprach sich in einem offenen Brief an den Weltverband für eine Testphase des Challenge-Systems aus, bei dem die Teams analog zum Tennis eine bestimmte Anzahl an Möglichkeiten haben, eine Situation überprüfen zu lassen. In den vergangenen Wochen hätten "mehrere Serie-A-Vereine" diesen Wunsch geäußert. Jetzt Fußballreise buchen!

Noch kann nur ein Offizieller eine Überprüfung einleiten

Die FIGC erklärte, die Serie A stünde für eine Testphase bereit. Die Liga hatte 2017 als weltweit eine der ersten den Video-Assistenten eingeführt, damals ebenfalls zunächst zu Testzwecken.

SID

