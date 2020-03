Medien: Ronaldos Mutter erleidet Schlaganfall

Details Dienstag, 03. März 2020 16:55

Superstar Cristiano Ronaldo (35) vom italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin ist kurzfristig zu seiner Mutter Dolores Aveiro, die laut Medienberichten einen Schlaganfall erlitten haben soll, nach Madeira gereist. Juve bestätigte auf Anfrage der Nachrichten-Agentur AFP lediglich, dass der fünfmalige Weltfußballer aus persönlichen Gründen am Dienstag nicht trainiert habe. Jetzt Fußballreise buchen!

Ronaldo soll zu seiner Mutter nach Madeira gereist sein

Angeblich will Ronaldo am Mittwoch nach Turin zurückkehren, um im Pokal-Halbfinalrückspiel gegen den AC Mailand (20.45 Uhr) mitwirken zu können. Seine 65 Jahre alte Mutter soll am frühen Dienstagmorgen den Schlaganfall erlitten haben. Laut Medienberichten sei sie bei Bewusstsein und in einem stabilen Zustand. Dolores Aveiro gilt als enge Bezugsperson des Juve-Stars, der vor rund 15 Jahren seinen Vater verloren hatte.

SID

