Torhüter Marco Sportiello, Teamkollege des deutschen Mittelfeldspielers Robin Gosens beim italienischen Fußball-Erstligisten Atalanta Bergamo, ist knapp vier Wochen nach seinem ersten positiven Coronavirus-Test immer noch nicht genesen. Auch beim dritten Abstrich, der im Krankenhaus von Bergamo durchgeführt wurde, fiel der Test des 27 Jahre alten Italieners positiv aus.

Immer noch am Virus erkrankt: Marco Sportiello

Wie die Nerazzurri am Mittwoch mitteilten, befindet sich Sportiello in einem guten Zustand. Er setzt die Quarantäne in seiner Wohnung fort.

Bergamo in der norditalienischen Region Lombardei gehört zu den am schlimmsten von der Pandemie betroffenen Städten des Landes. Mit über 24.000 Todesopfern ist Italien eine der weltweit am stärksten betroffenen Nationen, der staatliche Lockdown wird noch bis mindestens zum 3. Mai andauern.

SID