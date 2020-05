Die italienische Regierung hat die Genehmigung für die Wiederaufnahme des Trainings für einzelne Profi-Athleten sowie für Mannschaften ab Montag (4. Mai) erteilt. Die Profis von Mannschaftssportarten können einzeln auf öffentlichem oder privatem Gelände trainieren.

Italiens Regierung erlaubt Trainingsbetrieb der Profis

Sie müssen dabei einen Abstand von mindestens zwei Meter einhalten sowie jede Form von Rudelbildung vermeiden, heißt es in einem Statement des italienischen Innenministeriums am Sonntag. Erlaubt ist auch das Training für Profis in Sportzentren.

Mehrere Serie-A-Klubs planen bereits am Montag die Wiederaufnahme des Trainings ihrer Kicker. Auf das Mannschaftstraining müssen sie bis zum 18. Mai warten. Die Meisterschaft ist seit dem 9. März in Italien unterbrochen. Wann sie wieder aufgenommen werden soll, ist noch offen. Mit über 28.000 Coronavirus-Todesopfer ist Italien eines der Länder, das von der Pandemie am stärksten betroffen ist.

SID