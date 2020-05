Monza 1912, der neue Fußball-Klub des früheren italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi, ist am Grünen Tisch in die Serie B aufgestiegen. Die drittklassige Serie C brach ihre Saison wegen der Corona-Pandemie ab und entschied, dass die Tabellenführer der drei Gruppen künftig in der zweiten Liga spielen.

Übernahm den Verein im Jahr 2018: Silvio Berlusconi

Berlusconi, von 1986 bis 2017 Besitzer des Erstligisten AC Mailand, hatte Monza 2018 erworben. Sein Ziel ist, den lombardischen Klub in die Serie A zu führen. Geführt wird der künftige Zweitligist vom langjährigen Milan-Geschäftsführer Adriano Galliani.

Während die Serie C den Saisonabbruch beschlossen hat, macht die Serie A Druck auf die italienische Regierung für die Fortsetzung der am 9. März wegen der Coronakrise unterbrochenen Meisterschaft. Zwölf Spieltage fehlen noch bis Ende der Saison.

SID