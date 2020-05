Italiens eSport-Nationalmannschaft hat den Titel bei der eEuro 2020 in der Fußball-Simulation PES 2020 gewonnen. Das italienische Team setzte sich am Sonntag im Finale des virtuellen Turniers der Europäischen Fußball-Union (UEFA) mit 3:1 gegen Serbien durch. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) war ihrer Favoritenstellung nicht gerecht geworden und bereits am Samstag in der Gruppenphase ausgeschieden.

Italien schlägt Serbien im Finale der eEuro 2020

Die virtuelle Europameisterschaft fand online und nicht wie geplant in London statt. Ursprünglich hätte die eEuro am 10. und 11. Juli in der englischen Hauptstadt im Rahmen der Fußball-EM, die bereits um ein Jahr verschoben wurde, steigen sollen.

Anders als die meisten eFootball-Turniere wurde die eEuro nicht in der Simulation FIFA 20 von EA Sports, sondern in eFootball PES 2020 vom japanischen Hersteller Konami ausgetragen.

SID