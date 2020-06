Nach rund dreieinhalb Monaten kehrt die italienische Fußball-Liga am 20. Juni mit dem Spiel FC Turin gegen Parma Calcio (19.30 Uhr) aus der Corona-Zwangspause zurück. Das geht aus dem Spielplan hervor, den die Serie A am Montagabend veröffentlichte.

Der FC Turin wird als Erstes auf den Platz zurückkehren

Die Liga beginnt mit vier Nachholspielen des 25. Spieltages, die wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt wurden. Am 20. Juni trifft deshalb auch Hellas Verona auf Cagliari Calcio (21.45 Uhr), am 21. Juni spielt Robin Gosens mit Atalanta Bergamo (19.30 Uhr) gegen Sassuolo Calcio sowie Inter Mailand gegen Sampdoria Genua (21.45 Uhr).

Der 27. Spieltag wird vom 22. bis zum 24. Juni ausgetragen. Insgesamt müssen dann 124 Partien innerhalb von 44 Tagen absolviert werden, laut Plan wird der 38. und letzte Tag demnach am 2. August stattfinden. Tabellenführer Juventus Turin (63 Punkte) empfängt den härtesten Verfolger Lazio Rom (62) am 20. Juli (21.45 Uhr).

Die verbleibenden Pokal-Spiele wurden noch nicht terminiert. Das Halbfinale Juventus Turin gegen den AC Mailand und SSC Neapel gegen Inter Mailand soll am 13. und 14. Juni oder am 12. und 13. Juni stattfinden, das Finale soll am 17. Juni in Rom ausgetragen werden.

Da die Meisterschaft nun im Hochsommer fortgesetzt wird, ist die Mehrheit der Spiele aufgrund der Hitze um 19.30 Uhr oder 21.45 Uhr angesetzt, nur zehn Partien finden bereits um 17.15 Uhr statt.

SID