Fußballprofi Robin Gosens hat in der italienischen Serie A mit Atalanta Bergamo den vierten Tabellenplatz gefestigt und Kurs auf die Qualifikation für die Champions League gehalten. Bei Udinese Calcio gewannen die Lombarden am 28. Spieltag 3:2 (1:1), der Vorsprung auf den Fünften AS Rom wuchs auf neun Punkte an. Die Roma unterlag beim AC Mailand 0:2 (0:0).

Robin Gosens festigt mit Atalanta Bergamo Platz vier

Gosens wurde in der 59. Minute eingewechselt. Die Treffer für Atalanta erzielten Duvan Zapata (8.) und Luis Muriel (71./79.).

SID