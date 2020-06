Benevento Calcio steht als erster Aufsteiger in die Serie A fest. Der von Ex-Weltmeister Filippo Inzaghi trainierte Klub aus Kampanien gewann am Montag in der zweiten italienischen Fußball-Liga 1:0 gegen Juve Stabia und weist sieben Spieltage vor Saisonende uneinholbare 24 Punkte Vorsprung auf Rang drei auf.

Inzaghi (r.) steigt mit Benevento auf

Benevento spielte bereits in der Saison 2017/18 in der Serie A, verlor aber 29 seiner 38 Saisonspiele und stieg als Tabellenletzter ab.

SID