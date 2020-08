Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat sich einen Tag nach dem Ausscheiden aus der Champions League von Trainer Maurizio Sarri getrennt. Dies gab der Verein von Superstar Cristiano Ronaldo und Rio-Weltmeister Sami Khedira am Samstagnachmittag in einem knappen Statement bekannt. Juventus hatte den Gewinn der Königsklasse als Ziel ausgegeben. Wer Sarris Nachfolger wird, ist noch offen.

Von Juve als Trainer entlassen: Maurizio Sarri

Die Turiner waren am Freitagabend trotz eines 2:1 im Achtelfinal-Rückspiel gegen Olympique Lyon ausgeschieden. Das Hinspiel in Lyon hatte Juve 0:1 verloren. Als mögliche Nachfolger nennt die Gazzetta dello Sport Zinedine Zidane, Mauricio Pochettino und Simone Inzaghi. Auch eine Rückkehr von Massimiliano Allegri soll im Gespräch sein. Zidane war am Freitag mit Real Madrid ebenfalls aus der Königsklasse ausgeschieden.

Sarri hatte den Job bei der Alten Dame erst im vergangenen Sommer von Allegri übernommen. In der italienischen Serie A hatte der 61-Jährige den Klub zur neunten Meisterschaft in Folge geführt. Zuvor war der Italiener mit dem FC Chelsea Europa-League-Sieger geworden.

SID