Der frühere spanische Fußball-Nationaltorhüter Pepe Reina wechselt in Italiens Serie A vom AC Mailand zu Lazio Rom. Das gaben die Römer am Donnerstag bekannt. Reina (37) war seit Januar an den englischen Premier-League-Klub Aston Villa ausgeliehen.

Vom AC Mailand zu Lazio Rom: Pepe Reina

Reina, der 2010 mit Spanien Weltmeister wurde und in der Saison 2014/15 bei Bayern München unter Vertrag stand, wird die Nummer zwei hinter dem albanischen Nationaltorhüter Thomas Strakosha. "Er wird mir dabei helfen, mich zu verbessern", sagte Strakosha (25).

SID