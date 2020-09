Der italienische Traditionsklub AC Florenz, Arbeitgeber des ehemaligen Münchners Franck Ribery, will sich vom deutschen Fußballprofi Kevin-Prince Boateng (33) trennen. Der gebürtige Berliner hat laut Corriere dello Sport ein Angebot aus den USA erhalten, das Boateng jedoch abgelehnt hat.

Kevin-Prince Boateng soll den AC Florenz wohl verlassen

Sein Ziel sei, zurück in die Bundesliga zu kehren oder ein Angebot aus Spanien anzunehmen, berichtete das Blatt. Kevin-Prince Boateng hat in seiner Karriere insgesamt bei 14 verschiedenen Vereinen in Europa gespielt. Boateng steht seit Anfang der vergangenen Saison beim Klub aus der Toskana unter Vertrag.

SID