Die Europäische Fußball-Union (UEFA) erlaubt dem italienischen Champions-League-Viertelfinalisten Atalanta Bergamo, in der nächsten Spielzeit seine Heimspiele in der Königsklasse im eigenen Stadion auszutragen. Der Beschluss wurde gefasst, nachdem bereits einige Renovierungsarbeiten zur Vergrößerung des Stadions durchgeführt wurden, die 2021 vollendet werden sollen. Bisher wurden Atalantas Spiele in der Champions League im Mailänder San Siro, 60 Kilometer von Bergamo entfernt, ausgetragen.

Schweigeminute im Gewiss Stadium in Bergamo

"Es ist eine Riesenfreude für die ganze Stadt, die Champions-League-Spiele in unserem Stadion spielen zu dürfen. Ein Traum wird wahr", sagte Antonio Percassi, Präsident des Vereins um den deutschen Nationalspieler Robin Gosens. Bergamo zählt zu den am stärksten vom Coronavirus betroffenen Städte Europas. Tausende Atalanta-Fans sollen sich beim Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Valencia am 19. Februar angesteckt haben. In Italien sind seit Beginn der Epidemie 35.500 Menschen aufgrund des Coronavirus gestorben.

SID