Der Präsident des italienischen Fußball-Erstligisten SSC Neapel, Aurelio De Laurentiis, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der zweimalige Meister und aktuelle Pokalsieger am Donnerstag mit. Der Test sei am Mittwoch erfolgt. Die Mannschaft war bislang nur einmal von einer COVID-19-Infektion betroffen, im August war der Fall von Stürmer Andrea Petagna bekannt geworden.

Aurelio De Laurentiis ist positiv getestet worden

Die neue Saison der Serie A beginnt am 19. September. Wegen des Zuschauer-Verbots in Italien bis zum 7. Oktober werden die Spiele zunächst vor leeren Rängen ausgetragen. Mit über 35.500 Personen, die durch oder mit COVID-19 gestorben sind, zählt Italien zu den am stärksten vom Virus getroffenen Ländern der Welt.

SID