Dank Doppelpacker Cristiano Ronaldo hat der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin seine Pflichtaufgabe in der Serie A gelöst. Beim 3:0 (2:0) gegen Schlusslicht FC Crotone traf der portugiesische Superstar zweimal vor der Pause mit dem Kopf (38./45.+1). Für den Endstand sorgte Schalke-Leihgabe Weston McKennie (66.).

Ronaldo trifft doppelt

In 19 Saisoneinsätzen in der Serie A hat Ronaldo 18 Treffer für die Alte Dame Juve erzielt, die mit jetzt 45 Punkten Tabellendritter hinter den Mailänder Klubs Inter (54) und AC (49) ist. Turin hat noch ein Spiel in der Hinterhand, mit einem weiteren Sieg könnte der Titelverteidiger wieder für etwas mehr Spannung sorgen.

SID