Am Wochenende wurde eine tickende Bombe gezündet, deren Explosion so laut nachhallte, dass sich die Situation seither nicht beruhigt hat. Viele Fragen liegen auf dem Tisch, harte Worte wurden gewechselt, aber die Situation ist noch lange nicht geklärt. Nicht alles, was die neuen Umstände im europäischen Fußball betrifft, ist abgeschlossen.

Die Super League wurde gegründet, und die UEFA und die nationalen Verbände drohten mit Vergeltung. Das ist die oberflächlichste Art und Weise, alles zusammenzufassen – was im Laufe des Montags passiert ist. Aber das Leben besteht aus diesen Nuancen zwischen zwei festen Haltungen. Konkreter gesagt: obwohl 12 Vereine ihre Absicht angekündigt haben, einen eigenen Wettbewerb zu starten, sind im Prinzip alle dafür, die Tür zu den heimischen Ligen nicht zu schließen. Diese Haltung wurde von den Vertretern der drei größten italienischen Klubs, die der Super League beigetreten sind – Juventus, Inter und Milan – beim Treffen der Serie A am Montag wiederholt.

"Die Gründungsvereine werden weiterhin alle nationalen Wettbewerbe spielen und bis zur Einführung der Super League ist Juventus bereit, an europäischen Wettbewerben teilzunehmen, für die es sich qualifiziert", betonte der Turiner Klub in einer Erklärung.

Trotz der Zustimmung zu einer neuen europäischen Super League hat auch Inter keine Pläne, die Serie A zu verlassen. Das sagten die "Nerazzurri" bei einem Treffen der 18 italienischen Spitzenklubs im Hauptquartier der Lega Serie A. Als Folge der Super-League-Ankündigung trat Inter-Präsident Steven Zhang von seiner Rolle im Vorstand der European Club Association (ECA) zurück.

Die europäischen Klubs, aber auch andere italienische Vereine, haben auf die ganze Situation stark reagiert. Aus dem oben erwähnten Treffen der Serie-A-Teilnehmer wurde außerdem bekannt, dass drei Klubs aus der italienischen Eliteliga offiziell gefordert haben, dass Milan, Inter und Juventus als Folge der Super-League-Ankündigung aus der Liga geworfen werden. Atalanta, Hellas Verona und Cagliari sind diese Mannschaften, die forderten, dass das Trio der "Geächteten" sofort aus der Serie A entfernt werden sollte.

In Anbetracht der Tatsache, dass der Präsident des italienischen Fußballverbandes (FIF), Gabriele Gravina, sich ausdrücklich gegen die Super League ausgesprochen hatte, ist ein solches Ergebnis im Moment durchaus realistisch.

Wir erinnern daran, dass der UEFA-Präsident Aleksander Čeferin die Super-League-Pläne als "schändlich" und "ein unsinniges Projekt" bezeichnete und damit drohte, alle Spieler von Klubs, die sich dem neuen Projekt angeschlossen haben, von der Teilnahme an der kommenden Europameisterschaft auszuschließen, für die die Anwesenheit von Zuschauern erlaubt wurde.