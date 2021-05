Der neue italienische Fußballmeister Inter Mailand hat sich sechs Tage nach seiner Krönung nicht den Hauch einer Blöße gegeben. Die Nerazzurri besiegten in ihrem ersten Spiel seit Feststehen des 19. Scudetto in der Serie A Sampdoria Genua mit 5:1 (3:1). Roberto Gagliardini (4.), Alexis Sanchez (26./36.), Andrea Pinamonti (62.) und Lautaro Martinez (70.) per Strafstoß trafen für Inter, Keita Balde (35.) war für die Gäste erfolgreich.

Die Lombarden unter Trainer Antonio Conte hatten am vergangenen Wochenende durch den vorzeitigen Titelgewinn die Vorherrschaft von Rekordchampion Juventus Turin nach neun Meisterschaften in Serie beendet.

Rund 3000 Inter-Fans feierten am Samstagnachmittag mit Masken vor dem Giuseppe-Meazza-Stadion den Titel. Die Polizei hatte die Genehmigung für den Einlass der Tifosi in ein Areal unweit des Stadions erteilt. Die Feier verlief problemlos. Die italienische Regierung erwägt derzeit, am letzten Spieltag mindestens 20 Prozent der Zuschauerkapazität in den Stadien zuzulassen.

SID