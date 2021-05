Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat am Freitag erwartungsgemäß Massimiliano Allegri als neuen Chefcoach verpflichtet. Er tritt die Nachfolge von Andrea Pirlo an, der am Freitagmorgen entlassen worden war.

Massimiliano Allegri kehrt zu Juventus Turin zurück

Der 53-jährige Allegri hatte mit dem piemontesischen Klub fünf Meisterschaftstitel in Folge erobert. Er hatte nach seinem Abschied von Juve im Jahr 2019 eine zweijährige Auszeit genommen.

SID