Vielleicht auch weil der Serie-A-Klub Spezia Calcio derzeit mit zehn infizierten Spielern zu tun hat, will die AS Rom eine Impfpflicht für alle Mitarbeiter, angefangen bei den Profi-Fußballern, einführen.

Die AS Rom will offenbar Impfpflicht einführen (Foto: SID)

Die Immunisierung soll vor dem am kommenden Montag geplanten Start der Mannschaft in Richtung Algarve in Portugal erfolgen, wo sich das Team in Hinblick auf den Meisterschaftsstart am 22. August vorbereiten will. Das berichtete der Corriere dello Sport.

Auch andere Serie A-Klubs erwägen die Einführung einer Impfpflicht für ihre Mitarbeiter, was allerdings zu juristischen Auseinandersetzungen führen könnte, da in Italien wie in Deutschland keine Impfpflicht besteht.

Der italienische Fußballverband FIGC ist besorgt, da bisher nur ein minimaler Teil der Fußballer der Serie A und B immunisiert ist. Verbandschef Gabriele Gravina erhöhte den Druck und setzt sich ebenfalls für eine Impfung aller Spieler noch vor Beginn der neuen Meisterschaft ein.

