Der schwedische Fußball-Star Zlatan Ibrahimovic, der im Juni am linken Knie operiert worden war, wird den Meisterschaftsbeginn in der Serie A in Italien möglicherweise versäumen. Nach dem arthroskopische Eingriff benötige der 39-Jährige mehr Zeit für die Genesung, daher wird er das erste Meisterschaftsspiel seines Klubs gegen Sampdoria Genua am 23. August nicht bestreiten können, berichtete Tuttosport.

Rückkehr von Zlatan Ibrahimovic verschiebt sich (Foto: SID)

Noch offen ist, wann genau der Routinier wieder einsatzfähig sein wird. Ibrahimovic absolviert zurzeit nur Einzeltraining.

SID