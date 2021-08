Am 21. August wird auch in Italiens Serie A die neue Saison angepfiffen. Inter Mailand startet als amtierender Meister gegen den CFC Genua in die neue Spielzeit. Der abgelöste Serienmeister Juventus Turin muss am Tag darauf auswärts bei Udinese Calcio antreten. Den Abschluss der ersten Runde bildet dann die Partie zwischen Sampdoria Genua und dem AC Milan am Sonntagabend.

Wer ist Favorit?

Inter Mailand konnte nach neun Jahren endlich wieder die Dominanz von Juventus Turin durchbrechen und sich den Scudetto holen. Doch nach der Meistersaison hat Inter den einen oder anderen Schlüsselspieler verloren. Allen voran Romelu Lukaku, der für rund 115 Millionen Euro nach London zum FC Chelsea zurückgekehrt ist. Auch Achraf Hakimi hat sich verabschiedet und wechselte zu Paris Saint Germain. Lukaku soll durch Edin Dzeko ersetzt werden. Doch ob der Bosnier den Belgier eins-zu-eins ersetzen kann, ist fraglich. Deshalb sind die Mailänder auch an Gladbachs Stürmer Marcus Thuram dran. Schon Vater Lilian Thuram spielte einst in Italien für Juventus und Parma. Ganz so billig wird Thuram aber nicht werden. Gladbach will den Franzosen, dessen Vertrag noch bis 2023 läuft, nicht unter 30 Millionen Euro abgeben. Aber auch andere namhafte Spieler haben Inter verlassen. Ashley Young kehrt auf die Insel zu Aston Villa zurück, Joao Mario kickt bereits für Benfica und auch der ausgeliehene Radja Nainggolan ist nicht mehr im Kader. Dafür holte man sich vom Stadtrivalen einen gewissen Hakan Calhanoglu für das Mittelfeld. Ebenso neu im Inter-Dress ist Euro-Star Denzel Dumfries aus den Niederlanden. Dennoch – es wird eine schwierige Titelverteidigung werden.

Juventus Turin geht also in eine dritte Saison mit Cristiano Ronaldo. Saison eins brachte noch den Meistertitel, Saison zwei „nur noch“ den Cupsieg. Doch die „alte Dame“ will wieder ganz vorne angreifen. Dazu wechselte man erneut den Trainer aus. Das Amt von Andrea Pirlo übernimmt ein alter Bekannter. Massimiliano Allegri war bereits von 2014 bis 2019 Chef-Coach bei Juventus. Allegri gewann in dieser Zeit fünfmal die Meisterschaft und viermal den Cup-Bewerb. Ebenso ein interessanter Neuzugang ist Manuel Locatelli (Bild oben), der aus Sassuolo geholt wurde. Der 23-Jährige wurde vorerst bis 2023 für rund 25 Millionen Euro ausgeliehen. Je nach Erfolg wird später noch eine Prämie von 12,5 Millionen Euro fällig. Italiens Held bei der EURO 2020 stand auch bei Borussia Dortmund hoch im Kurs. Zudem kommt auch Luca Pellegrini aus Genua neu zum Team. Mattia De Sciglio wurde aus Lyon zurück nach Turin geholt, ebenso wie Daniele Rugani aus Cagliari. Eine Ikone hat die große Juve-Bühne schon früher verlassen. Gianluigi Buffon ist zu seinem alten Klub FC Parma zurückgekehrt. Der Kampf mit Inter und Milan um den Titel könnte also wieder etwas enger werden.

Die weiteren Mitfavoriten sind Atalanta Bergamo und der AC Milan. Atalanta zeigte schon in den vergangenen Jahren, dass man sich weiterentwickeln kann und es mit den großen Namen des italienischen Fußballs aufnehmen kann. Auch in der UEFA Champions League hat man sich bereits einen Namen gemacht. Mit wenigen namhaften Abgängen hat man den Stamm gehalten. Bekanntester Neuzugang ist wohl Merih Demiral. Der türkische Innenverteidiger kommt von Juventus Turin nach Bergamo.

Beim AC Milan hat sich einiges getan in der Transferzeit. Calhanoglu wechselte ausgerechnet zum Stadtrivalen Inter, Gianluigi Donnarumma zog es nach Paris und Flügelspieler Jens Hauge heuerte in Frankfurt bei der Eintracht an. Als Ibrahimovic-Backup wurde Olivier Giroud vom FC Chelsea geholt. Dazu kommen noch Abwehrspieler Fodé-Ballo Touré (Monaco) und Mattia Caldara (Atalanta). Ob es sich in diesem Jahr für einen Titel ausgeht?