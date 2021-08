Angreifer Moise Kean kehrt vom FC Everton zu Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin zurück. Der 21-Jährige wird für eine Gebühr von insgesamt sieben Millionen Euro für zwei Jahre ausgeliehen.

Leihe: Moise Kean kehrt zu Juventus Turin zurück (Foto: SID)

Im Sommer 2023 soll dann bei Erfüllen bestimmter Bedingungen eine Kaufoption greifen. Juventus wird in drei Jahresraten weitere 28 Millionen Euro an Everton überweisen. Vorgesehen sind auch drei Millionen Euro an Bonuszahlungen.

Kean soll im Kader von Juves Coach Massimiliano Allegri den zu Manchester United gewechselten fünfmaligen Weltfußballer Cristiano Ronaldo (36) im Angriff ersetzen.

Für Kean ist der Wechsel zu Juve eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. 2019 hatte er als Teenager die Turiner für 27,5 Millionen Euro in Richtung Everton verlassen. Vergangene Saison war er an Paris St. Germain ausgeliehen worden.

SID