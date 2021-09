Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin bleibt in der Serie A in der ungewohnten Rolle des Punktelieferanten. Im Spitzenspiel bei der SSC Neapel kassierte die Alte Dame am dritten Spieltag eine 1:2 (1:0)-Niederlage. Der Spanier Alvaro Morata (11.) erzielte zwar das Führungstor für Juve, doch Matteo Politano (57.) zeichnete für den Ausgleich der Gastgeber verantwortlich. Kalidou Koulibaly (85.) traf in der Schlussphase zum Napoli-Sieg.

Juve verliert auch gegen Neapel (Foto: SID)

Die Traditionsklub aus Turin weist nur einen Punkt auf und befindet sich unmittelbar vor der Abstiegszone. Napoli startete hingegen mit drei Siegen in die neue Spielzeit.

Nach dem Weggang von Superstar Cristiano Ronaldo (36), der sich am Ende zu einer Rückkehr zu seinem Ex-Klub Manchester United entschloss, hatte Juventus vor der Länderspielpause das erste Spiel nach CR7 mit 0:1 am 28. August gegen den Provinzklub FC Empoli verloren.

SID